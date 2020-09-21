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Шоу-бизнес

Джамала показала подросшего младшего сына (фото)

10:11 21 сентября 2020
Джамала

Певица Джамала, которая после рождения второго сына вернулась к активной работе и дала первый сольный концерт в условиях карантина, показала трехмесячного малыша Селима. Фото с детьми и мужем артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Джамала призналась, что порой не просто совмещать карьеру и материнство. Певица говорит, что быть мамой — это самая сложная круглосуточная работа.

«Ты как вечный двигатель — не выключаешься никогда. Возвращаешься домой после концерта, ложишься спать и вдруг вспоминаешь, что на завтра нет фарша на суп с фрикадельками.

Во время интервью вдруг ловишь задумчивый взгляд журналиста, который не может вспомнить следующий вопрос. И ты, пользуясь паузой, тоже уходишь в свои мысли… И вспоминаешь, что не заказала в интернет-магазине памперсов на 2 разных размера.

На улице во время фотосессии для глянцевого журнала вдруг подмечаешь, что Эмирка совсем не готов к осени. Где же купить ботинки, свитера и куртки…
А Селим? Есть ли человечки для грудных с начёсом?", — делится Джамала.

Джамала говорит, что даже работая в студии, она думает о детях.

Ранее певица рассказывала, что продолжает кормить младшего сына грудью и пока не спешит худеть. ⠀

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