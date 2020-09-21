«Мечтаю о дочке»: Тина Кароль поделилась личными секретами

Популярная певица Тина Кароль, которая удивляет провокационными нарядами на шоу «Танці з зірками», поделилась личными секретами. В честь 15-летия своей творческой деятельности и выхода нового альбома «Найти своих» артистка пригласила в свой загородный дом телеведущую Катю Осадчую и откровенно ответила на ее вопросы.

Тина похвасталась осенним урожаем: цукини, виноград, малина… В ее доме также хранятся запасы закрутки. На территории особняка — сад, огород, роскошный розарий. Возле дома певицы растет 213 кустов роз!

В беседе Тина призналась, что мечтает о дочке. Отвечать прямо о романе с Даном Баланом певица не стала, решила сохранить интригу. Однако призналась, что в ее сердце появилось место для мужчины, хотя ранее она говорила, что оно отдано единственному — ее сыну Вениамину.

«Время идет, не знаю, я же должна чем-то и кем-то вдохновляться, кроме цветов и огорода своего. Я, во-первых, желаю всем девушкам счастья, а себя считаю молодой для того, чтобы найти, возможно, свою пристань…

Надо открыться этому желанию, открыться мысли, которая постоянно к тебе приходит. И если это не произойдет с любимым человеком, есть много способов, удочерение или еще что-то, чтобы найти для себя дочь", — поделилась Тина Кароль.

Певица готова усыновить ребенка и воспитывать его без мужчины.

Ранее Тина Кароль выпустила совместную песню с американским R&B-исполнителем Snoop Dogg.

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