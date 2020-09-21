Телеведущие Оля Фреймут и Маша Ефросинина, которые ранее работали на Новом канале и были конкурентками не только на телевидении, но и в личной жизни, впервые встретились в прямом эфире. Ефросинина поддерживала участников «Танців з зірками» на звездном балконе. Когда к ней поднялась Оля с партнером, телеведущая не упустила возможности подколоть коллегу.

Сначала она отметила танец Фреймут, назвав его чувственным и чистым. «Чистым-чистым, как ты любишь», — сказала Ефросинина и попросила Олю конкретизировать, какой же канал на самом деле она считает своим домом: — «Я пересмотрела несколько твоих интервью. В одном ты говоришь, что самой большой ошибкой в твоей жизни было то, что ты ушла с Нового канала. Сегодня ты говоришь, что самая большая ошибка в том, что ты пошла с „1+1“. Давай определяться с ошибками, Оля».

- Спасибо, Мария, что вы сморите мои интервью, читаете, — ответила Фреймут.

- Это же настоящий квест за вашей искренностью, — парировала Ефросинина.

— Да, говорила? Не помню. Но мне здесь очень нравится. Спасибо, — резюмировала Фреймут.

Напомним, в прошлом эфире Оля Фреймут повздорила с судьей Катериной Кухар и посоветовала ей пойти в церковь и покаяться. Также телеведущая призналась, почему хотела оставить проект.

Напомним, после четвертого эфира «Танці з зірками» покинула рэп-исполнительница Alyona Alyona. Олегу Виннику, который с Аленой Шоптенко вышли в эфир со сцены его сольного концерта в Житомире, снова досталось от хейтеров.

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