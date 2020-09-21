Актриса Наталка Денисенко: «Когда будет четвертая свадьба, возьму фамилию мужа» (фото)
Популярная украинская актриса Наталка Денисенко закончила работу над сериалом «Расколотые сны» (канал «Украина»). Наталка признается, что сыграла одну из своих самых сложных ролей. Работа над сериалом длилась около полугода, и все это время молодой актрисе приходилось совмещать съемки с заботой о муже и трехлетнем сыне. Известно, что супруг Наталки — популярный актер Андрей Фединчик, а их судьбоносная встреча состоялась во время работы над сериалом «Клан ювелиров».
В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Наталка Денисенко, ранее снявшаяся в сериале «Крепосная», призналась, сложно ли ей жить с мужем-актером, о каком подарке она мечтала последние годы и почему так и не сменила свою девичью фамилию.
— Наталка, говорят, людям одной профессии сложно построить гармоничные отношения!
— А я считаю, что наоборот. Мы понимаем специфику нашей профессии. Скажем, в каждом сериале и у Андрея, и у меня есть любовные сцены. Иногда мы смотрим по телевизору результаты нашей работы и как раз недавно попали на одну из таких сцен. И тут вдруг Андрей говорит: «Так, надо переключать, а то еще сын увидит, что я обнимаюсь с другой женщиной» (смеется. — Авт.). У нас есть друзья неактерской профессии, которые говорят, что убили бы, если бы их половинка легла в постель с другим человеком. Но мы же знаем, как эти сцены снимаются — кроме тебя на площадке еще 20 человек, ты примеряешься, как лечь с партнером, чтобы это хорошо смотрелось в кадре. Технические моменты, никакой романтики. Да, актер работает телом, но не позволяет, чтобы это перерастало во что-то большое.
— После свадьбы вы не брали фамилию мужа. Почему решили остаться Денисенко?
— На это было несколько причин. Наша свадьба была на Мальдивах, и со сменой фамилии мне бы пришлось менять и паспорт, а как тогда лететь обратно? На фотографии в заграничном паспорте я выгляжу, как Анжелина Джоли, и мне, конечно же, не хотелось ее менять (улыбается. — Авт.). И, в конце концов, меня знают, как Наталку Денисенко. Признаюсь, мужа это немного задело, все-таки ему хотелось, чтобы я была «его» во всех смыслах этого слова. И тогда мы с ним пришли к некому согласию. У нас было три свадьбы: на Мальдивах — для двоих, в Киеве — для родителей со всеми украинскими традициями и церемония для друзей с небольшим фуршетом. А еще одна сериальная — в проекте «Клан ювелиров», который стал для нас судьбоносным. Но мы решили, что останавливаться на трех не стоит, и договорились, что, когда у нас будет следующая свадьба — венчание или мы решим повторить церемонию с клятвами, — я все-таки возьму фамилию Фединчик. А может, сделаю двойную — Денисенко-Фединчик, и все будут знать, что это я.
— Последнее время вы редко снимаетесь вместе с супругом.
— Зато Андрей мне помогает настраиваться на роль. Вот недавно я играла юриста в сериале «Расколотые сны». Свои монологи на заседаниях суда «отрабатывала» на Андрее. Роль оказалась достаточно сложной — пришлось запоминать и разбираться во всех этих многочисленных юридических терминах. С этим может сравниться только работа в медицинских сериалах.
— Знаю, что недавно супруг сделал вам роскошный подарок…
— Это джип, о котором я давно мечтала! Моя уже вторая машина. Первой была Hyundai Coupe — такая красивая маленькая спортивная машинка, которую я приобрела, еще когда не была замужем. Насобирала на нее деньги со своих актерских гонораров, но так как очень активно тогда снималась, практически все время авто стояло у меня во дворе, я могла проехать буквально к подружке на соседнюю улицу. Я тогда еще не очень хорошо водила, и Андрей помогал мне научиться ею управлять. Но с появлением ребенка в таком автомобиле ездить сложно — он очень низкий, там всего две двери, а вытаскивать автокресло с заднего сиденья очень сложно. Это машинка для молодой, красивой, но одинокой девушки, а маме с семьей нужен джип, потому что у мужа тоже седан.
Я очень хотела такой автомобиль. Причем именно белого, моего любимого, цвета. Вклеивала эту машину в карту желаний и, честно, не ожидала, что Андрей сделает мне такой грандиозный подарок. Кстати, у нас и в квартире практически все белое.
— Наверное, убирать приходится часто.
— Не так уж часто, главное — поддерживать чистоту. Плюс у меня есть помощники — робот-пылесос, посудомойка, стиральная машина, сушилка. У меня плотный рабочий график, но все равно я хочу быть хорошей хозяйкой. А если нужна генеральная уборка, обращаюсь в клининговую компанию.
— Обычно обладатели джипов любят большие скорости.
— Я в этом смысле нехарактерный водитель. Мне вообще кажется, что женщины лучше ориентируются в пространстве и быстрее принимают решения, поэтому я считаю себя ловким водителем. Хотя у мужа немного другое мнение (смеется. - Авт.). Он очень аккуратный водитель и когда видит, что кто-то едет не очень осторожно, то говорит — а, понятно, женщина за рулем. Я люблю скорость, но так как часто езжу с малышом, не позволяю себе этого. Стараюсь аккуратно водить, потому что я не одна на дороге. На трассе можно немного разогнаться, а в городе такое движение, что нужно быть внимательным и осторожным.
— Вашему сыну скоро три года…
— Это наше с Андреем большое счастье! Сына зовут также как его папу. Знаете, я достаточно долго кормила Андрюшу грудью — полтора года, думаю, из-за этого у нас очень сильная эмоциональная связь. При этом Андрей очень хороший отец, они с Андрюшей всегда так интересно играют! Но когда сын видит меня, сразу же летит с криками «Мама!». Это, наверное, самая большая награда, когда маленький человечек тебя так сильно любит. Я его, может, и балую, но так в принципе и должно быть, когда мама балует, а папа более строгий.
Когда я задерживаюсь на съемках и прихожу домой позже, сначала Андрюша очень радуется, а потом начинает плакать, доходит до истерик. Я уже поняла причину такого поведения — сын хочет, чтобы я его утешала, потому что очень скучает. Так что, конечно, жалею его. А вот папе иногда приходится быть строгим — но, в конце концов, у нас растет мужчина!
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