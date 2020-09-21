90-летний Григорий Чапкис женился в четвертый раз

Знаменитый танцор и хореограф Григорий Чапкис, который является судьей четвертого обновленного сезона шоу «Танці з зірками», в 90 лет в четвертый раз связал себя узами брака. Об этом он рассказал в четвертом эфире проекта, в котором судьи и участники рассказывали о переломных моментах в жизни.

«Год, который изменил мою жизнь — это 2020. В этом году я отметил 90-летие и снова женился. Я стараюсь быть достойным той женщины, которая посвятила мне свои годы на закате моей жизни», — сказал Чапкис. Он также добавил, что в этом году он приобрел новую квартиру и машину.

Избранницу Григория Николаевича зовут Людмилой, ей 38 лет.

Как ранее Чапкис рассказывал «ФАКТАМ», познакомились они совершенно случайно. Говорит, что он даже не подозревал, что в своем почтенном возрасте может влюбиться, как мальчишка.

«Мы встретились в магазине. Я закашлялся. А она протянула мне конфетку от кашля: «Возьмите — вам сразу станет легче». Дала несколько советов. Я поблагодарил ее, протянул свою визитку и пошутил: «Вдруг вы захотите танцевать». Мы расстались. Даже не знал, как ее зовут. А на следующее утро звонок: «Григорий Николаевич, доброе утро!» Я даже не понял, кто это. Она напомнила о вчерашней встрече и спросила: «А вы не забыли выпить таблетку от кашля?»

Признаться, мне уже давно никто ничего подобного не говорил — не заботился, не спрашивал, как себя чувствую. И вдруг чужой человек интересуется! Я говорю: «Спасибо, вы меня тронули своим вниманием». Мы разговорились. Предложил встретиться, пригласил ее на чашечку кофе. Это было начало нашей истории. Мы стали обедать вместе, не строя при этом никаких планов. А потом почувствовал, что мне ее не хватает. Я потянулся к ней, она — ко мне. И вот я опять думаю о том, кто это счастье прислал мне? Откуда? Что, я искал ее или она меня?", — рассказывал Григорий Чапкис.

Полное интервью Григория Чапкиса «ФАКТАМ» о новой любви, насыщенной творческой жизни и планах на будущее, читайте здесь.

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