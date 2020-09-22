В ДТП погиб актер из сериалов "Александровский сад" и "Если у вас нету тети"

В России произошло смертельное ДТП во Владимирской области, в котором погиб популярный актер Дмитрий Жулин.

Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что 43-летний артист, находясь за рулём автомобиля Renault Duster, столкнулся с автобусом, двигавшимся по маршруту Гусь-Хрустальный — Колпь.

В свою очередь, «Подъём» передает со ссылкой на источник в полиции, что инцидент произошёл около девяти утра 21 сентября. Отмечается, что ДТП случилось по вине Жулина — он не предоставил преимущество водителю маршрутного автобуса.

Пассажиры автобуса не пострадали.

Жулин с 1997 по 2005 год работал в Малом театре. Также он был ведущим телевизионной лотереи «Спортлото 6 из 49».

Больше всего зрителям он известен по роли Алексея Казарина в сериале «Александровский сад».

Кроме того, Жулин играл в «Экстраскопе» (2004), «Если у Вас нету тети (Украина, 2007).

В 2009 году после съемок сериала «Охота на Берию» он ушел в монастырь и стал послушником. Позднее Жулин вернулся в профессию.

В фан-группе Жулина во «ВКонтакте» несколько сообщений с соболезнованиями появились еще днем. Кроме того, местные СМИ 21 сентября сообщали о серьезном ДТП со смертельным исходом на 61 километре указанной автодороги.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России умер актер Владимир Чуприков, сыгравший капитана Шмакова в сериале «Папины дочки», а также неоднократно воплощавший на экране образ советского генсека Никиты Хрущева.

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