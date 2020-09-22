Наталья Водянова вышла замуж и показала фото и видео со свадьбы

Российская супермодель Наталья Водянова вышла замуж за французского бизнесмена Антуана Арно — наследника самого богатого человека в Европе Бернара Арно, президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH). В 2020 году Бернар Арно по версии журнала Forbes занял третье место в рейтинге богатейших людей мира после Джеффа безоса и Билла Гейтса. Его состояние оценивается в 113,3 миллиарда долларов.

43-летний Антуан, старший сын Бернара, занимает должность гендиректора производителя мужской обуви и одежды из кожи Berluti и возглавляет совет директоров модного бренда Loro Piano. Обе компании преимущественно принадлежат отцовскому концерну.

Наталья и Антуан вместе с 2011 года. У них двое общих детей — шестилетний Максим и четырехлетний Роман. О помолвке они официально объявили в январе 2020 года, хотя Антуан сделал предложение возлюбленной еще 28 февраля 2019 года — в день ее рождения. Пара собиралась сыграть пышную свадьбу, но из-за коронавируса вынуждены были отложить торжество и отметить его гораздо скромнее, чем планировалось.

Пара зарегистрировала брак в мэрии Парижа 19 сентября. 38-летняя Наталья была в белом наряде от своей подруги — российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Фото и видео со свадьбы модель опубликовала у себя в Instagram.

Это уже второй брак Водяновой, которая до начала своей блистательной карьеры на западе торговала овощами и фруктами на рынке Нижнего Новгорода. Первым ее мужем был британский аристократ Джастин Портман. От него у модели трое детей — 18-летний Лукас, 14-летняя Нева и 13-летний Виктор.

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