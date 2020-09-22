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Шоу-бизнес

Трехлетняя внучка Оззи Осборна заразилась коронавирусом

7:58 22 сентября 2020
Джек Осборн и Минни

Младшая внучка британского рок-певца и телезвезды Оззи Осборна, одного из основателей культовой группы Black Sabbath, которого неофициально называют «крестный отец хэви-метала», заразилась коронавирусом. Об этом заявила жена и менеджер 71-летнего Оззи — Шэрон Осборн. Как пишет издание People, у трехлетней Минни тест на COVID-19 оказался положительным. У всех прочих членов семьи он пока негативный.

По словам 67-летней Шэрон, Минни сейчас чувствует себя нормально. Бабушка предполагает, что девочка могла заразиться от кого-то, кто работал с ее отцом. «Чтобы просто доказать вам — ей всего три года, но дети тоже могут заразиться COVID», — сказала она.

Минни — дочь сына Оззи и Шэрон, актера и продюсера Джека Осборна. У него есть еще две дочери от бывшей жены-актрисы Лизы Стелли — восьмилетняя Перл и пятилетняя Энди Роз. Супруги оформили развод в 2019 году.

Помимо 34-летнего Джека у Оззи и Шэрон имеется еще две дочери. У рок-звезды также трое детей от первого брака.

Оззи и Шэрон

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», коронавирусом переболели американская певица Пинк и ее трехлетний сын.

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