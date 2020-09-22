Умерла мать Сильвестра Сталлоне, чьи предки иммигрировали в США из Одессы (фото, видео)

В возрасте 89 лет скончалась мать американского актера Сильвестра Сталлоне. Об этом сообщило издание TMZ. Жаклин Сталлоне, известная также, как Джеки, была сама по себе звездой и называла себя «самым знаменитым астрологом мира». Она также была актрисой, танцовщицей и промоутером женского рестлинга, снималась в телевизионных шоу. Точная причина смерти не сообщается. Джеки до последнего оставалась очень активной. И выкладывала в Instagram фото и видео своих тренировок.

Жаклин Сталлоне (в девичестве Лейбофиш) родилась в семье вашингтонского адвоката Джона Пола Лейбофиша и француженки Жанны Клерек. Её предки по отцовской линии в 1888 году иммигрировали в США из Одессы. Джеки Сталлоне дважды приезжала в Одессу, а также посещала Киев.

Со своим первым мужем, Фрэнком Сталлоне (который скончался в 2011 году,) Жаклин состояла в браке с 1945 по 1957 год. Потом она вышла замуж за Энтони Филити, с которым прожила лишь несколько лет и развелась сразу после рождения дочери. В 1998 года ее мужем стал Стивен Маркус Левин, с которым она прожила до самой смерти.

Трое детей Джеки стали знаменитыми. Сильвестр Сталлоне — одна из самых ярких звезд Голливуда, Фрэнк Сталлоне — музыкант и певец. Их единоутробная сестра Тони Д’Альто (в девичестве Филити) также была актрисой. Она умерла в 2012 году в возрасте 48 лет от рака легких — через месяц после скоропостижной смерти своего племянника Сейджа Сталлоне, старшего сына Сильвестра.

Сильвестр Сталлоне с матерью

В 2003 году «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное интервью с Жаклин Сталлоне, которая посетила Одессу.

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