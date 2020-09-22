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Шоу-бизнес

Тарзан после признания в измене Королевой выдал перл (видео)

8:32 22 сентября 2020
тарзан

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) пытается удалить из соцсетей любые намеки на размолвку в звездном семействе. Сначала Тарзан снес со своей Instagram-страницы видео, где признавался в измене. Теперь артист выложил пост, где клянется «своей Наташке» в вечной любви и сопровождает клятву песней «Белые дикие кони» Владимира Кузьмина.

Видео, судя по всему, записано на торжественном вечере у общих друзей Королевой и Глушко. Им и адресовано пожелание «любить друг дружку крепко, как мы с Наташкой».

Несмотря на отчаянные попытки почистить интернет-пространство от негатива, видео с саморазоблачением Тарзана все равно разошлось по сети.

Напомним, ранее молодая актриса Анастасия Шульженко внесла раздор в отношения пары Королевой и Тарзана. Актриса заявила, что у нее любовь с Сергеем, и намекнула на появление общего ребенка.

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тарзан

Тарзан после признания в измене Королевой выдал перл (видео)

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