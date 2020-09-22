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Шоу-бизнес

Алина Гросу после развода отреагировала на предложения руки и сердца

9:55 22 сентября 2020
Алина Гроссу

Певица и актриса Алина Гросу, ранее подтвердившая слухи о своем расставании с супругом, поблагодарила фолловеров за поддержку и рассказала, что ей уже поступали предложения о замужестве.

«Хочу сказать спасибо за поддержку. Очень много добрых слов в личных сообщениях. Мне она очень нужна и ценна. Спасибо, что вы у меня есть», — говорит Алина Гроссу на видео, размещенном в сториз в Instagram.

Певица говорит, что ей поступало много предложений: «Ребята, вынуждена отклонить. Но все равно мне безумно приятно. Я очень счастлива, что вы у меня есть. Спасибо, я вас люблю».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алина Гросу выпустила клип «Голый король» об изменах и предательстве. Героиня клипа понимает, что ее возлюбленный на самом деле не тот, за кого себя выдает.

Фото со странички Алины Гросу в соцсетях.

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