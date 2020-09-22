Любовница Ефремова Дарья Белоусова пропала после приговора

После приговора Михаилу Ефремову его коллега Дарья Белоусова, которую называют любовницей актера, пропала. Она съехала с квартиры в Казарменном переулке, в которой после ДТП отсыпался Ефремов и откуда был доставлен на первый допрос.

36-летняя Дарья оставила жилье, у которого постоянно дежурили журналисты. Где сейчас живет Дарья, не известно. О том, как и с кем жила актриса, рассказала хозяйка квартиры Анна Захерман в студии Андрея Малахова.

«Я думала, что она молодец. Живет одна, много работает, все сама. Потом она как-то проговорилась, что очень много готовит. Я сразу поняла, что у нее появился мужчина. Потому что женщина много готовит только в одном случае: если у нее есть любимый», — рассказала Зехерман.

По словам женщины, она видела, как Дарья не раз тащила на себе пьяного Ефремова.

«Я думала, это разовая акция, но потом от соседей узнала об их совместных походах за покупками, о выходах вместе по утрам, о курении на балконе…», — рассказывала Захерман.

В студии хозяйка квартиры возмущалась, в каком состоянии оказалось ее жилье.

«После сожительства Дарьи Белоусовой с Михаилом Ефремовым сумма ущерба в данной квартире составила по примерным оценкам 365 тысяч рублей (примерно 134 тысячи гривен). Окно было разбито Ефремовым, когда он не мог попасть в квартиру, которую считал по праву своей. Потому что оплачивал. Холодильник не работает, плита. Здесь стоял новый пылесос. Дарья его украла. Однажды она мне сказала: „Анночка Николавна, у вас унитаз треснул“. Я полагаю, что это Михаил Ефремов промахнулся. Ковры прожженные выкинуты», — возмущалась Захерман.

По ее словам, квартиру проветривали две недели, но там стоял смрад. Пришлось выбросить матрац, прожженное покрывало, одеяло, подушки, занавески.

Напомним, Дарья Белоусова играла вместе с Ефремовым в театре «Современник». После аварии возникли слухи, что свидетели видели ее на месте ДТП. Однако, экспертиза, анализ камер видеонаблюдения это не подтвердили.

Но друг Ефремова, Никита Джигурда утверждает, что именно Дарья Белоусова была за рулем джипа, а актер ее просто выгораживает, благородно взяв вину на себя.

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