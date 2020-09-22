«Вот и все»: Сергей Притула покинул "Варьяты"

Известный телеведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула, который собрался в мэры Киева, завершил десятилетнюю карьеру в развлекательном шоу «Варьяты». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что отсняли пятый сезон на Новом канале и на этом он ставит точку.

«Вот и все. Как и обещал, помог ребятам с пятым сезоном на Новом и закончил карьеру в „ВШ“. Лишний раз не напоминал бы об этом, но выпуски нового сезона будут и в октябре-декабре и в марте-апреле. Поэтому просто акцентирую, что сняты они заранее. Чтобы потом не возникало лишних вопросов. Еще раз всем спасибо за эти невероятные 10 лет», — написал Притула под фото.

Ранее коллега Притулы по шоу «Хто зверху?» Леся Никитюк заявила, что берет паузу в телевизионной карьере и займется учебой. Она поступила в бизнес-школу.

Фото Instagram Сергея Притулы



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