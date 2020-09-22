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Шоу-бизнес

Звезда «Гарри Поттера» поразил преображением в новом фильме (фото)

11:11 22 сентября 2020
фелтон

Британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в киносаге про Гарри Поттера, преобразился до неузнаваемости. В октябре на экраны выйдет комедия от Netflix с оригинальным названием «A Babysitter's Guide to Monster Hunting» («Инструкция для няньки по охоте на монстров»). Фелтону доверили там играть главного негативного персонажа — злодея Бугимена (Гран Гиньоля), который в ночь на Хэллоуин похищает ребенка.

Из аккуратного юного блондина-аристократа Тома превратили в шатена средних лет с крайне отталкивающей внешностью. Фото приводит Daily Star.

Напомним, Тому Фелтону 33 года. Первой для актера стала эпизодическая роль в фильме «Анна и король» (1999 год). Затем Фелтона отобрали среди сотен детей для съемок в «Поттериане». В 2001 году киносага вышла на экраны, и Фелтон стал всемирно известным, а в 2010-м был удостоен кинопремии телеканала MTV как «Злодей года». Среди последних работ Тома — роль Лаэрта в фильме «Офелия» (2019).

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