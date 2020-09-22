Владимир Остапчук рассказал, как поборол коронавирус

Известный телеведущий Владимир Остапчук, который в тяжелой форме с воспалением легких переболел коронавирусом, рассказал, как ему удалось победить болезнь. На своей странице в Instagram он опубликовал пост, в котором подробно рассказал о симптомах и лечении, поделившись своей историей «коронации».

По словам Владимира, он почувствовал себя плохо, вернувшись из Львова, беспокоили кашель, озноб, ломота в теле, температуры еще не было. Списав болезненные ощущения на усталость, он лег поспать.

Но через пару часов уже поднялась температура до 39,6, еще через час пропало обоняние. Владимир сразу решил обратиться за помощью к медикам.

«Скорая везет в 12 больницу. Рентген показывает двустороннюю пневмонию, температура по-прежнему до 40. Начинается удушливый кашель», — рассказал ведущий шоу «МАСКА» (канал «Украина»). После осмотра медиков и обследования приняли решение лечиться дома.

«Ад, просто ад. Температура сбивается очень плохо, два раза чуть не теряю сознание, с каждым днем все хуже и хуже. Приходит результат третьего ПЦР теста — это коронавирус. В один вечер на полном серьезе беру паспорт и порываюсь ложиться в больницу», — пишет Остапчук.

Его невеста Кристина переносила болезнь в легкой форме, почти бессимптомно, ухаживала за ним, сама ставила уколы. Владимир стал себя чувствовать немного лучше только на шестой день, температура снизилась до 37,2, вернулось обоняние. Через две недели болезнь отступила. Кроме медикаментозного лечения, Владимир разрабатывал легкие — надувал шары.

Негативный результат ПЦР тест показал после 15-дневного лечения. Во многом Остапчук благодарен своей девушке.

«Благодарен своему ангелу-хранителю @kristygor что спасла меня. Хотя она сказала «Я бы и с того света тебя достала, у нас на носу свадьба», — пошутил Остапчук и добавил, что болезнь коварна.

«Всем, кто говорит, что это заговор, болеют звезды, это обычных грипп — не дай Бог вам пережить то, что ощутили мы за эти две недели. Берегите себя и, правда, не относитесь к COVID 19 легкомысленно. Я со своим прекрасным иммунитетом тоже думал — даже не почувствую. Опыт ещё тот», — предостерег Остапчук.

Сейчас Остапчук вернулся к работе, встретился с сыном и готовится к свадьбе, которую перенесли из-за болезни.

Напомним, певица Камалия с семьей также заболела коронавирусом. Артистка поделилась фото из больницы и рассказала о лечении.

Фото Instagram Владимира Остапчука



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