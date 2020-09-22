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Шоу-бизнес

Николь Кидман показала нового члена своей семьи – кота Луи (фото, видео)

14:02 22 сентября 2020
Николь и кот Луи

Голливудская звезда Николь Кидман, которая недавно сломала ногу, показала нового члена своей семьи. Николь, ее муж Кит Урбан и две их дочери взяли из приюта черно-белого кота по кличке Луи. 53-летняя звезда опубликовала в Instagram его фото и видео.

В доме у Николь уже проживают две кошки — Джинджер и Сноу. А в прошлом году она «усыновила» песика по кличке Джулиус. И тем самым исполнила свою давнюю мечту — Джулиус стал первой собакой актрисы. «Я ждала этого всю свою жизнь!», — написала тогда она.

Джинджер и Сноу

Николь и Джулиус

Николь, первым мужем которой был Том Круз (своих детей у них не было, и они усыновили девочку Изабеллу и мальчика Коннора), вышла замуж за своего соотечественника-австралийца, кантри-певца Урбана, в 2006 года в Сиднее — с момента их знакомства прошло чуть больше года. У них подрастают две дочери — 11-летняя Сандэй Роуз и девятилетняя Фейт Маргарет. Старшую дочь Кидман родила сама, а младшую выносила для пары суррогатная мать.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что дочери Николь Кидман дебютировали в сериале «Большая маленькая ложь».

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