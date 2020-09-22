«Дело практики»: 250-килограммовый сын Никаса Сафронова поделился секретами обольщения женщин

Сын российского художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин, который сломал бассейн в Турции, поделился своими секретами обольщения женщин. 250-килограммовый музыкант говорит, что никогда не страдал от отсутствия женского внимания. Он считает, что внешность мужчины, вес, рост и прочее, не имеют значения. Важно избавиться от внутренних комплексов, быть собой и не стараться угодить всем.

«Я сталкивался с людьми, которым я не нравился, даже тогда, когда выглядел форматно и не имел лишнего веса. Некоторые, к примеру, называли меня представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. Невозможно угодить всем. Однако нужно понимать, что кому-то ты обязательно придёшься по вкусу. Нужно не замыкаться в себе и пробовать найти такого человека», — заявил Затравкин в беседе с изданием NEWS.ru.

Лука считает одним из главных правил — уважение к женщине и субординация. Он советует мужчинам, которые хотят произвести впечатление, не забываться, и не относиться к избраннице слишком просто, по-дружески.

По мнению Затравкина, такое поведение отталкивает представительниц прекрасного пола. В то же время, он советует проявлять инициативу и не бояться сделать первый шаг.

«Не нужно бояться женщин и представлять их мифическими существами, к которым очень тяжело найти подход. Многие мужчины сами наделяют представительниц прекрасного пола несуществующими качествами и потом страдают от страха завести с ними разговор», — считает Лука.

По его мнению, каждая женщина мечтает о счастье с заботливым и любящим мужчиной. И тот, кто может подарить ей это ощущение, обязательно будет пользоваться успехом.

«Всё остальное — дело практики. Навыки обольщения приходят с опытом. Долгие годы тренировок, как у меня, дают о себе знать. Неважно какой я — худой или с лишним весом — почему-то меня любят», — уверенно говорит пианист.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о приключениях Луки Затравкина. То он упал с лестницы, то застрял в туалете в самолете.

Несмотря на свой внушительный вес, Лука часто смеется над собой. Он показал пародию на самые популярные пляжные фото.

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