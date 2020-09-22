«Я могу всех разорвать»: муж Нади Дорофеевой рассказал о возвращении в шоу-бизнес (видео)

Певец и телеведущий Владимир Дантес, который стал ведущим балкона в шоу «Танці з зірками», откровенно ответил на вопросы коллег Потапа и Позитива в их проекте 2POPODCAST.

Дантес рассказал о том, почему решил вернуться в шоу-бизнес и чего опасается. Говорит, что успех — неоднозначная штука.

«Тяжело сравнивать меня с тем, каким я был — это два разных человека. Я думаю, будет и другой DANTES. У меня есть очень большой страх успеха: что если я сделаю что-то хорошо, не буду знать, что делать дальше. Но это классная работа над собой, потому я и делаю следующий трек — и, скорее всего, он изменит меня в глазах других людей», — рассказал Владимир.

Он признался, что давно наблюдал за успехами коллег, понимал, что и сам может производить качественный продукт, который будет пользоваться популярностью в шоу-бизнессе.

«Первое зерно „вернуться в творчество“ зародилось, когда мы были на M1 Music Awards: я сижу в зале, рад, что ребята получают очередную свою n-ную премию, сижу и думаю — блин, да я могу выйти на эту сцену и сделать в 300 раз круче, я могу всех разорвать! Параллельно Надя и все вокруг говорили: „Вова, ты должен быть на этой сцене“…Это породило ощущение, что надо попробовать», — поделился Дантес.

Он не скрывает, что его чаще всего воспринимают, как мужа Нади Дорофеевой, многие считают бездельником, который живет за ее счет. Но Владимир устал оправдываться и доказывать всем, что на самом деле много работал и продолжает работать.

«Когда я летал по всему миру, мне писали: „Пока твоя жена работает, ты отдыхаешь“. Многие не знали, что я работаю на тревел-шоу. Думал на это как-то отвечать или не отвечать. Потом подумал — это же прикольный мэм и начал это разгонять. Люди не замечали ничего другого, что я делал, на поверхности лежало только это», — поделился Дантес.

С Надей они уже отметили пятую годовщину свадьбы, прошли вместе через многое и научились находить компромиссы, слышать и понимать друг друга.

«Надежда всегда меня поддерживает, но это и единственный человек, с которым я могу спорить. Она мне всегда рассказывает, какой я классный, а я всегда с ней из-за этого ссорюсь. Но сейчас я чуть-чуть поумнел и стал прислушиваться к человеку, который меня действительно любит», — откровенничал Дантес.

Также он ответил на самый популярный в последнее время вопрос о пополнении в семье. Говорит, что они задумываются о детях, но пока к этому не готовы.

«Мы — два артиста, которые заняты сейчас собой. Мы сами по сути дети. На данный момент мы, в хорошем смысле, эгоисты. Идти на поводу у людей — ну, все ж вокруг рожают — пора рожать? Нет. Я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив и не думал о том, где его мама с папой. К этом нужно быть готовым. Нам потихоньку начинает этого хотеться», — объяснил Владимир.

Наде часто приписывают беременность. Недавно певица в очередной раз отреагировала на слухи.

Сейчас Владимир Дантес и Надя Дорофеева отдыхают в Турции и делятся снимками в сети.

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