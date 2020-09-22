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Шоу-бизнес

Ирина Федишин предстала в дерзком образе в новом клипе (видео)

17:34 22 сентября 2020
Ирина Федишин

Популярная певица Ирина Федишин, которая провела отпуск, путешествуя по Украине, порадовала поклонников новой работой. Артистка выпустила клип на новую песню «Там, де».

Съемки проходили в живописном месте под Киевом. Ирина предстала в новом необычном образе — с темной помадой и в откровенных нарядах она выглядит довольно дерзко.

Певица говорит, что в новом клипе она хотела показать историю необыкновенной любви.

«Трек „Там, де ти“ — это о взаимных чувствах и любви, которая преодолевает все расстояния и океаны», — коротко представила клип Федишин.

Ранее свой новый клип «Контакт» представила группа ТНМК, а лидер коллектива Фагот в интервью «ФАКТАМ» рассказал о работе над новым альбомом, творчестве на карантине и семье.

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