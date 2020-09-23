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Том Круз отправляется в космос: названа дата полета

3:07 23 сентября 2020
Том Круз в космосе

Отменив приезд и съемки в Украине, известный голливудский актер Том Круз в то же время не намерен отказываться от полета в космос.

Официально объявлено, что его полет состоится в октябре следующего года, пишет издание ScreenRant.

Эту информацию подтверждает и Space Shuttle Almanac в своем микроблоге в Twitter — согласно путевому листу Международной космической станции (МКС), не нее запланирован полет актера.

В план полетов, как уточняется, включена «туристическая поездка» на корабле Илона Маска Crew Dragon, пассажирами которого станут актер Том Круз и режиссер Даг Лайман. В экспедиции также примут участие опытный американский астронавт-исследователь Майкл Эладио Лопес-Алегриа и еще один пассажир, имя которого пока не раскрывается.

Предполагается, что им может стать оператор или продюсер будущей картины.

О том, что голливудский актер снимется в фильме на борту МКС, стало известно в начале мая. Директор NASA Джеймс Брайденстайн отметил, что будет «рад работать с Томом Крузом над фильмом на борту МКС».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале сентября Том Круз самостоятельно исполнил новый опасный трюк на съемках седьмой части фильма «Миссия невыполнима», которые сейчас проходят в Норвегии. Разогнавшись по трамплину на мотоцикле, Том прыгнул со скалы. Мотоцикл разбился вдребезги. А 58-летний Круз после свободного полета в воздухе раскрыл парашют и благополучно приземлился.

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