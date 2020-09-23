Роми Шнайдер – правда ли ее дочь стала копией матери

Google 23 сентября отмечает 82-летие со дня рождения актрисы Роми Шнайдер (1938−1982) праздничным дудлом, а «ФАКТЫ» посмотрели, как дела у ее дочери Сары Бьязини, и представляет вниманию читателей ее фото.

Сейчас Саре Бьязини 43 года. Она, как и мать, — актриса.

Снималась в кино (около 10 ролей) и до сих пор играет в театре.

В частности, в 2020 году Сара Бьязини играет в Орлеанском национальном центре творчества (Франция) главную роль в трагедии «Мадемуазель Жюли» писателя Августа Стриндберга. Режиссер постановки — Кристоф Лидон.

11 февраля 2018 года Сара Бьязини родила дочь от парижского режиссера и хореографа Жиля Лефевра.

Девочку назвали Анна.

В Инстаграме Саре Бьязини посвящена страница.

Вот ее фото оттуда, опубликованное в 2018 году:

В 2017 году:

А вот фото Сары Бьязини из Википедии:

А вот, как выглядела ее мать Роми Шнайдер в своем последнем фильме «Прохожая из Сан-Суси» (1982 года):

Отец Сары Бьязини — французский сценарист Даниэль Бьязини. Его брак с Роми Шнайдер продлился 6 лет: с 1975 по 1981 гг.

Источник заглавного фото с Роми Шнайдер: imdb.com

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