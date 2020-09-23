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Юлия Пересильд по поводу Романа Абрамовича: «Я королева незапланированного хайпа»

13:17 23 сентября 2020
Юлия Пересильд по поводу Романа Абрамовича: «Я королева незапланированного хайпа»

Российская актриса Юлия Пересильд, которой приписывают роман с миллиардером Романом Абрамовичем, отказалась комментировать их отношения, однако назвала себя «королевой незапланированного хайпа». Напомним, в феврале семья актрисы едва не пострадала при пожаре в московском кинотеатре.

Заявление звезда сделала в общении с подписчиками в Instagram, которые не смогли обойти появление актрисы на кинофестивале «Кинотавр» в сопровождении якобы охранников миллиардера.

Также она подтвердила, что находится на съемках не в лучшем состоянии — накануне у нее диагностировали перелом пальца ноги, а еще неизвестные похитили ее российский паспорт.

Ранее в комментарии изданию Сплетник она заявила, что гордится сама собой, ведь кто еще может похвастаться такой умной и талантливой компанией.

36-летняя Юлия Пересильд воспитывает двух дочерей от кинорежиссера Алексея Учителя — 11-летнюю Анну и восьмилетнюю Марию. В свою очередь Абрамович в 2017 году расстался с галеристкой Дарьей Жуковой.

Она, кстати, уже нашла себе нового мужа — свадьба состоялась в январе на швейцарском лыжном курорте Санкт-Мориц. Избранником Дарьи стал греческий миллиардер Ставрос Ниаркос III.

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