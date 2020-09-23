Экс-любовник Заворотнюк испытал острую боль в самолете – операцию провела стюардесса

Российскому актеру Сергею Жигунову, у которого был роман с Анастасией Заворотнюк, удалили зуб прямо в самолете.

«Во время приступа острой зубной боли стюардесса Кира, в прошлом стоматолог, оказала мне квалифицированную медицинскую помощь — удалила нижнюю шестерку. Чувствую себя нормально», — написал Жигунов в Instagram и опубликовал фото с перевязанной щекой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у Сергея Жигунова — роман с Викторией Ворожбит, которая очень похожа на Заворотнюк.

Фото со странички Сергея Жигунова в соцсетях.

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