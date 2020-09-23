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Шоу-бизнес

"Жизнь превратилась в обнаженный нерв": Кристина Соловий рассказала о поклоннике-преследователе

16:28 23 сентября 2020
Кристина Соловий

Певица Кристина Соловий рассказала о поклоннике-преследователе, который два года держал в ее в страхе и угрожал крахом карьеры. Об этом артистка рассказала в социальных сетях.

«От июля 2018 года моя жизнь превратилась в сплошной обнаженный нерв и возникла угроза моего существования как артистки. За этим стоял человек, который называл себя моим самым преданным поклонником. Звучит смешно, но таким образом он хотел привлечь к себе внимание, стать другом и работать в моей команде», — пишет Кристина.

И ему это удалось. Вот только использовал он это не во благо артистки. По словам Кристины, два года она и ее команда находилась под киберпрессингом.

«Сначала были бот-атаки на мои социальные страницы. Распространение моих личных данных. Потом — блокирование онлайн-продаж билетов на все мои концерты. В результате атак два из них мы отменили, а на три зрители смогли купить только 30% билетов», — рассказала Соловий.

Певица также добавила, что «поклонник» шантажировал ее, постоянно контролировал и ставил условия.

Кристина сообщила, что сейчас «поклонник» задержан, находится под стражей и ему угрожает лишение свободы. Но, по словам артистки, эта история еще не закончена и она готова бороться за себя.

Напомним, настойчивый «поклонник» преследовал певицу Злату Огневич. А к солистке группы «НеАнгелы» Славе Каминской мужчина пытался ворваться в квартиру.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве неизвестные напали на популярного артиста DZIDZIO, брызнули ему в лицо газом и ограбили.

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