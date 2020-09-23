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Шоу-бизнес

Новый адвокат Ефремова просит смягчить ему срок из-за давления Пашаева

17:27 23 сентября 2020
Михаил Ефремов с адвокатом Эльманом Пашаевым

Новый адвокат осужденного на восемь лет Михаила Ефремова Роман Филиппов нашел причину для смягчения наказания актеру. Он уже подал апелляционную жалобу, в которой просит уменьшить наказание с восьми лет лишения свободы на четыре года условно.

Филиппов считает, что Михаил Ефремов был лишен права на защиту из-за действий Пашаева. По словам нового адвоката актера, бывший защитник оказывал на актера давление, нарушил кодекс профессиональной этики адвокатов. Поэтому приговор стоит пересмотреть и смягчить.

После громкого суда над Ефремовым у Пашаева, чьи действия и высказывания выглядели порой нелепо, начались серьезные неприятности.

Адвокатская палата Северной Осетии уже лишила Эльмана Пашаева статуса адвоката.

Кроме того, на юриста завели «квартирное дело»: его подозревают в мошенничестве с недвижимостью.

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