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"Поженились из-за документов": Анна Седокова назвала причину «скороспелой» свадьбы (видео)

18:12 23 сентября 2020
Анна Седокова и Янис Тимма

Популярная певица, мама троих детей Анна Седокова, которая вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, назвала причину «скороспелой» свадьбы. Пара зарегистрировала отношения в присутствии лишь старшей дочери и сына певицы, не стала устраивать пышное мероприятие в ресторане.

37-летняя артистка говорит, что они решили не тянуть с оформлением брака и не ждать окончания карантина из-за документов. В статусе официальных супругов им проще вместе путешествовать.

«Пожениться мы решили, потому что мы устали от этих закрытых границ. Например, я сейчас, не будучи его женой, не могу поехать с ним в Ригу, а теперь могу. Можете смело говорить, что мы поженились из-за документов», — рассказала Седокова, которая часто сопровождает мужа на тренировках и на играх.

По словам певицы, сейчас она по-настоящему счастлива в большой и дружной семье. Янис легко нашел общий язык с ее детьми, стал им другом. Ради любимого Анна готова сменить фамилию.

«Сейчас надо все документы переделать», — добавила певица.

Ранее «ФАКТЫ"сообщали о свадьбе известной телеведущей Юлии Зорий и вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова. Подробностями невеста поделилась в интервью «ФАКТАМ».

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