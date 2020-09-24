Кинозвезда Эмма Стоун забеременела и вышла замуж — СМИ (фото)

Американская кинозвезда Эмма Стоун, которая объявила о своей помолвке в декабре прошлого года и была вынуждена отложить назначенную на март свадьбу из-за пандемии коронавируса, все же вышла замуж. 31-летняя звезда фильмов «Ла-Ла Ленд», «Бердмэн», «Отличница легкого поведения» и 35-летний режиссер-телевизионщик Дэйв МакГэри тайно поженились в Лос-Анджелесе.

Осведомленный источник подтвердил изданию Page Six, что пара «определенно сыграла свадьбу» — после того, как Эмму и Дэйва видели с золотыми обручальными кольцами на пальцах.

Более того, ходят слухи, что Стоун беременна первенцем. Об этом рассказала в соцсетях видевшая Эмму дизайнер ювелирных украшений Това Малибу и заметившая изменения в ее фигуре. В последнее время актриса появляется на публике в мешковатой одежде.

Роман Эммы и Дэйва начался в декабре 2016 года. До этого Стоун встречалась со своим партнером по фильму «Новый Человек-паук» Эндрю Гарфилдом.

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