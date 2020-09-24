Меган Маркл появилась на шоу «В Америке есть талант» (видео)

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которую раскритиковали по обе стороны океана за «вмешательство» в американские выборы, неожиданно появилась в эфире популярного телешоу «У Америки есть талант» (его украинский вариант — «Україна має талант»). Трансляция велась из калифорнийского дома Меган и Гарри.

Как сообщает издание People, 39-летняя жена принца Гарри выступила в поддержку одного из финалистов шоу — 59-летнего Арчи Уильямса. И не только потому, как в шутку сказала Меган, что он тезка ее годовалого сына Арчи Харрисона.

Темнокожий Уильямс поразил ее, как и многих других американцев, не только своим недюжинным талантом певца, но и печальной историей жизни. В возрасте 22 лет мужчина был несправедливо обвинен в изнасиловании и попытке убийства. Суд Луизианы приговорил его к пожизненному заключения. Спустя почти 37 лет анализ ДНК доказал невиновность Арчи, и его отпустили на свободу.

«Я знал, что невиновен. Я не совершал преступления. Но я был бедным черным парнем, у меня не было экономических возможностей бороться со штатом Луизиана… Дни складывались в недели, месяцы, годы, десятилетия. Это был кошмар», — рассказал Арчи.

«Я хочу, чтобы ты знал — мы так тронуты твоей историей», — сказала Меган. Однако поддержка Маркл Арчи Уильямсу не помогла. Победителем стал другой афроамериканец — 27-летний поэт Брэндон Лик.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дональд Трамп резко ответил принцу Гарри и Меган Маркл, «вмешавшимся» в выборы.





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