Вскрылась неожиданная подробность о погибшем в ДТП с Ефремовым водителе

В уголовном деле Михаила Ефремова, который осужден на восемь лет тюрьмы за смертельное ДТП и находится в московском СИЗО, вскрылась неожиданная подробность. Оказалось, что погибший водитель Сергей Захаров находился в стадии развода с рязанской женой Маргаритой, которую признали потерпевшей. А Ирине Стерховой, с которой на самом деле проживал Сергей в Москве, в таком статусе отказали. Более того, адвокат Эльман Пашаев обставил в суде все так, будто Захаров просто снимал койку у женщины, пока находился в Москве на работе. И Маргарита свидетельствовала в суде, что жили они с мужем дружно, Сергей все время приезжал после работы, речи о разводе не шло. Оказывается, женщина врала под присягой.

В распоряжении СМИ оказался важный документ — заявление Маргариты Захаровой о разводе, поданное в суд в мае этого года. В нем она пишет, что не проживает с супругом с декабря 1994 года, а с 2018 не ведет с ним общее хозяйство и у каждого своя личная жизнь.

«Примирение между мной и ответчиком, а также наша дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи не возможны, с чем ответчик согласен. Спора о разделе имущества являющегося совместной собственностью супругов, между мной и ответчиком нет. Несовершеннолетних детей не имеется. Ответчик с расторжением брака согласен… Прошу суд расторгнуть брак между мной и ответчиком Захаровым Сергеем Владимировичем», — пишет Маргарита.

Если новые адвокаты Ефремова добьются пересмотра дела, а они уже подали апелляционную жалобу, то женщине может грозить наказание за лжесвидельствование, а статус Ирины Стерховой может измениться.

Также адвокаты Ефремова настаивают на смягчении наказания для актера. Они аргументируют это тем, что адвокат Эльман Пашаев давил на него, нарушил кодекс адвокатской этики, тем самым лишил актера права на должную защиту.

Самого Пашаева лишили статуса адвоката, а также завели на него «квартирное дело» — его подозревают в мошенничестве с недвижимостью.

1198

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter