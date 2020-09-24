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Шоу-бизнес

Андрей Данилко раскрыл роль Джигарханяна в скандале с Россией после Евровидения

11:15 24 сентября 2020
Верка Сердючка

Украинский артист Андрей Данилко, который в 2007 году со своей композицией «Dancing Lasha Tumbai» (которую, в частности, в России восприняли, как «Раша гудбай» и начали травить артиста) занял второе место на конкурсе «Евровидение», рассказал о положительной роли, которую в его судьбе сыграл известный актер Армен Джигарханян.

В эфире «1+1» Данилко отметил, что благодаря «Евровидению» он повзрослел: «До конкурса меня ненавидели здесь, в Украине. И сжигали на Майдане — так Украина провожала своего участника. И как встречали после? Какой я молодец! С цветами… Я не видел столько камер на инаугурации президента», — вспоминает артист и рассказывает о двух телефонных звонках, которые его успокоили.

Один — от российской певицы Земфиры, содержание которого он не стал раскрывать, а второй — от Армена Джигарханяна.

«Армен Борисович сказал: «Сыночка, не смотрите сейчас телевизор. Я ответил, что не смотрю. Тогда он сказал: «Сыночка, послушай. Это — вечная борьба Гулливера с лилипутами». И я подумал — чего расстраиваться? Если такие люди позвонили, видно, почувствовав, что мне тяжело, и я успокоился. Даже не знаю, что нужно сейчас сделать, чтобы меня расстроить. Вывести из себя можно, а расстроить — наверное, нет», — откровенничает Андрей Данилко.

На видео — с 02:27

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Данилко в образе Верки Сердючки сотоварищи устроили в центре Киева шоу с купанием в фонтане.

Фото со странички Верки Сердючки в социальных сетях.

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