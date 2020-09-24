Умерла одна из звезд шоу Петросяна

В Москве умер Вячеслав Войнаровский — оперный певец, одно время принимавший участие в «Петросян-Шоу». Ранее сообщалось о смерти популярного тайваньского актера и певца Алиена Хуана (настоящее имя — Хуан Хон Шенг).

«Ночью, на 75-м году жизни, ушел из жизни Вячеслав Войнаровский (08.02.1946 — 24.09.2020)», — сообщается на страничке певца в социальных сетях.

Оперный певец (тенор), актер театра, кино и эстрады, солист Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, приглашенный солист Большого театра, Войнаровский регулярно участвовал в съемках телепередачи «Кривое зеркало» (2003 — 2013 гг.) и «Петросян-Шоу» (2014 — 2016 гг).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 92-м году жизни умер известный итальянский дирижер и композитор Эннио Морриконе.

Фото со странички Войнаровского в социальных сетях.



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