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Шоу-бизнес

Кошевой сделал признание о «насилии» Коломойского

13:39 24 сентября 2020
Евгений Кошевой

Руководитель «Квартала 95» Евгений Кошевой, заявлявший, что после завершения президентского срока Зеленский не вернется в шоу, сказал, что украинский олигарх Игорь Коломойский уже давно не приглашает их выступать на праздниках.

«Нас не приглашают, нас ставят перед фактом. Ну, тогда так было», — сказал он в эфире ICTV.

На видео — с 03:23

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети всплывало старое видео, на котором «кварталовцы» просили у Игоря Коломойского вернуть им заработанные деньги.

Заглавное фото — скриншот с видео на страничке Кошевого в соцсетях.

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