Лидер культовой рок-группы Radiohead сыграл свадьбу (фото)

Культовый британский рок-музыкант Том Йорк женился на итальянской актрисе Даяне Рончионе. Свадьба 51-летнего лидера группы Radiohead прошла на Сицилии. На этом острове родилась и выросла Даяна. В интервью итальянской версии журнала Vanity Fair Йорк заявил, что «глобальная пандемия коронавируса» вынудила их внести некоторые изменения в торжество.

Издание сообщает, что на свадьбе все же присутствовали 120 гостей, включая всех участников Radiohead — братьев Джонни и Колина Гринвудов, Эда О’Брайена, Филипа Селвея. Жених и невеста обеспечили абсолютно всех гостей защитными масками. Кроме того, Йорк и Рончионе настояли, чтобы сотрудники фирмы, обеспечивавшей организацию и обслуживание банкета, сдали тесты на коронавирус. Наконец, гости танцевали по очереди, чтобы соблюдать безопасное расстояние между парами.

«В это странное время наша свадьба смогла стать небольшим праздником, который мы с радостью разделили с нашими родственниками и друзьями. Мы показали им культуру Сицилии и обычаи жителей этого острова, который является родным для Даяны», — подчеркнул Том.

Торжество прошло в коммуне Вальгуарнера, население которой не превышает 9 000 человек. Но жить новобрачные намерены в Британии. Йорк полон новых творческих планов. Недавно он дал понять, что в следующем году Radiohead отправится в большое турне.

Группа была основана в 1985 году. Мировой успех музыкантам принес диск 1997 года OK Computer, который многие критики считают одним из наиболее значимых рок-альбомов в истории. В прошлом году Radiohead была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Том Йорк является автором большинства песен группы. Кроме того, он еще и солист, и играет на многих инструментах. Музыкант — убежденный вегетарианец, занимается йогой, практикует медитацию.

Для Тома это второй брак. С 1992 года Йорк состоял в серьезных отношениях с Рэйчел Оуэн, преподавателем университета. В 2001 году у них родился сын Ноа. В мае 2003 года Том и Рэйчел поженились. В 2004 году у супругов родилась дочь Агнес.

В августе 2015 года Йорк и Оуэн неожиданно расстались. В сообщении для прессы они подчеркнули, что «прожили вместе 23 счастливых года». В декабре 2016 года Рэйчел умерла от рака.

После развода Том довольно долго ни с кем не встречался. Его роман с Даяной начался в 2017 году. В марте пара вместе отдыхала в Майами. Итальянка младше Йорка на 15 лет.

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