28.14 / 28.32 32.66 / 33.08
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Лидер культовой рок-группы Radiohead сыграл свадьбу (фото)

14:14 24 сентября 2020
Том Йорк и Даяна Рончионе на своей свадьбе

Культовый британский рок-музыкант Том Йорк женился на итальянской актрисе Даяне Рончионе. Свадьба 51-летнего лидера группы Radiohead прошла на Сицилии. На этом острове родилась и выросла Даяна. В интервью итальянской версии журнала Vanity Fair Йорк заявил, что «глобальная пандемия коронавируса» вынудила их внести некоторые изменения в торжество.

Издание сообщает, что на свадьбе все же присутствовали 120 гостей, включая всех участников Radiohead — братьев Джонни и Колина Гринвудов, Эда О’Брайена, Филипа Селвея. Жених и невеста обеспечили абсолютно всех гостей защитными масками. Кроме того, Йорк и Рончионе настояли, чтобы сотрудники фирмы, обеспечивавшей организацию и обслуживание банкета, сдали тесты на коронавирус. Наконец, гости танцевали по очереди, чтобы соблюдать безопасное расстояние между парами.

«В это странное время наша свадьба смогла стать небольшим праздником, который мы с радостью разделили с нашими родственниками и друзьями. Мы показали им культуру Сицилии и обычаи жителей этого острова, который является родным для Даяны», — подчеркнул Том.

Торжество прошло в коммуне Вальгуарнера, население которой не превышает 9 000 человек. Но жить новобрачные намерены в Британии. Йорк полон новых творческих планов. Недавно он дал понять, что в следующем году Radiohead отправится в большое турне.

Группа была основана в 1985 году. Мировой успех музыкантам принес диск 1997 года OK Computer, который многие критики считают одним из наиболее значимых рок-альбомов в истории. В прошлом году Radiohead была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Том Йорк является автором большинства песен группы. Кроме того, он еще и солист, и играет на многих инструментах. Музыкант — убежденный вегетарианец, занимается йогой, практикует медитацию.

Для Тома это второй брак. С 1992 года Йорк состоял в серьезных отношениях с Рэйчел Оуэн, преподавателем университета. В 2001 году у них родился сын Ноа. В мае 2003 года Том и Рэйчел поженились. В 2004 году у супругов родилась дочь Агнес.

В августе 2015 года Йорк и Оуэн неожиданно расстались. В сообщении для прессы они подчеркнули, что «прожили вместе 23 счастливых года». В декабре 2016 года Рэйчел умерла от рака.

После развода Том довольно долго ни с кем не встречался. Его роман с Даяной начался в 2017 году. В марте пара вместе отдыхала в Майами. Итальянка младше Йорка на 15 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что известная голливудская актриса Эмма Стоун вышла замуж. Избранником звезды мюзикла «Ла-Ла Ленд» является телевизионный режиссер Дэйв Макгэри.

163

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Наталья Негода в фильме «Маленькая Вера»

«10 лет украли»: что стало со звездой скандального фильма «Маленькая Вера»

Верка Сердючка

Андрей Данилко раскрыл роль Джигарханяна в скандале с Россией после Евровидения

Клиника

Пасынок Кернеса показал выписку «Шарите» о состоянии мэра: «делает шаги»

Военные КНДР

В КНДР расстреляли южнокорейского чиновника и сожгли его тело

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер