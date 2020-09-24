«10 лет украли»: что стало со звездой скандального фильма «Маленькая Вера»

Звезда фильма «Маленькая Вера» режиссера Василия Пичула Наталья Негода после успеха картины так и не сыграла яркую роль, которая могла бы затмить героиню этой картины. Актриса получила всесоюзную славу, стала известной за границей, ее пригласили сниматься в Голливуд. Негода первой из советских актрис снималась для американского эротического журнала Playboy. Казалось бы, режиссеры будут стоять в очереди с новыми предложениями.

«Фильм на Западе имел очень большой успех, невероятный. Раньше картины, которые вывозились за рубеж на показ, были более пропагандистского толка, редко туда попадали картины про жизнь, про обычный советский быт. У англичан есть выражение „драма у раковины“, а это то, что есть в любом городе, такие проблемы есть в каждой стране. В США не было, как в СССР, ощущения, что это порнография, проституция, для них это абсолютно нормальные вещи, они давным-давно показывали сцены еще круче. Для иностранного зрителя это не было чем-то новым, шоком это было для нас. Мы ездили на различные фестивали и получили много призов, но самая большая награда — то, что фильм очень хорошо прокатался, был успех в прокате не только в СССР, но и в США, во Франции», — говорила в интервью Наталья Негода.

Но свалившаяся слава сыграла с Негодой злую шутку. Роль Веры стала единственной самой яркой в карьере артистки. Отразилась она и на личной жизни Натальи.

Еще во время учебы в школе-студии МХАТ на курсе Олега Ефремова в 1984 году молодая актриса познакомилась со своей первой любовью — Михаилом Ефремовым.

Он долго ухаживал за Натальей, признавался в любви, но она все его попытки понравиться долгое время отвергала. Настойчивый Ефремов завоевал сердце неприступной красавицы Негоды, у них завязались длительные отношения, дело шло к свадьбе. Михаил сделал предложение любимой, но Наталья отказала. Тогда она как раз снималась в «Маленькой Вере» и не желала обременять себя семейными обязанностями. Пара то сходилась, то расставалась. Но в конце концов Наталья поставила точку в этих непростых отношениях. Говорят, причиной стала любвеобильность актера. Сейчас Негода не любит вспоминать об этом романе. Впрочем, свою личную жизнь она никогда не афишировала.

Известно, что в 90-х она уехала в США, там вышла замуж и снялась в четырех фильмах: музыкальной драме «Назад в СССР», детективном сериале «Закон и порядок», комедии о бейсболе «Летние товарищи» и мелодраме «Каждая минута — это прощание».

«Я не снималась в шедеврах. Просто зарабатывала деньги. А когда вернулась, очень все изменилось. Десять лет у нас просто украли», — сказала Наталья Негода в недавнем интервью, объясняя кризис в российском кинематографе.

В 2007 году актриса снова вернулась в Россию, живет в Москве. Ее не часто можно увидеть на светских мероприятиях. Да и ролями в кино она не блещет. Негода объясняет это тем, что сама отказывается от предложений.

«Очень мало снимается хорошего материала. Кроме того, возрастных актрис в России не очень любят снимать», — говорит Наталья.

Но трагедии из этого актриса не делает. Говорит, что научилась получать удовольствие от жизни вне профессии.

«Я самодостаточна. Мне не всегда хочется работать актрисой. Я не трудоголик. Просто не хочу играть очередную маму в каком-то сериале», — объясняет Негода.

В 2007 году ходили разговоры о продолжении «Маленькой Веры». В новой картине по задумке сценаристов главная героиня становится моделью. Но эту идею не удалось реализовать.

В 2009 году Негода приняла предложение сыграть в фильме Алексея Мизгирева «Бубен, барабан». Эта история о трагической любви провинциальной библиотекарши, которая из мести решается на преступление. Картина собрала множество фестивальных наград. А Наталья Негода получила «Золотого орла» за лучшую женскую роль, а также премию «Белый слон» гильдии киноведов и кинокритиков России.

В 2017 году она снялась в российско-британском фильме режиссера и сценариста Сергея Ливнева «Ван Гоги». Главную роль — знаменитого дирижера-еврея, живущего в Риге — сыграл польский актер Даниэль Ольбрыхский. А Негоде достался второстепенный персонаж.

На сегодняшний день это последняя картина, в которой снималась Наталья Негода.

В марте 2020 года актриса вновь появилась на публике. Она выступила на творческой встрече с поклонниками на показе «Маленькой Веры» в Москве.

Как сейчас выглядит Наталья Негода

Фильмография Натальи Негоды: «Этот фантастический мир» (1985), «Завтра была война» (1987), «Автопортрет неизвестного» и «Маленькая Вера» (1988), «В городе Сочи темные ночи» (1989), «Назад в СССР» (1991), «Летние товарищи» (1992), 1993 — «Закон и порядок» (1993), «Каждая минута — прощание» (1996), «Бубен, барабан» (2009), «Ван Гоги» (2018).

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