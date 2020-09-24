Назван фильм, который представит Украину на "Оскаре" (фото, видео)

Украинский оскаровский комитет выбрал драму Валентина Васяновича «Атлантида» в качестве национального претендента на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм».

Фильм ждет оскаровская промокампания и борьба за попадание сначала в лонг-лист, а затем и в шорт-лист премии. Номинанты на «Оскар» будут объявлены 15 марта 2021. Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 21 апреля 2021.

События фильма «Атлантида» разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры: бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда «Вернись живым» Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве.

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в секции «Горизонты», где он одержал историческую для Украины победу. Фильм показали более чем на 50 фестивалях, где кроме Венецианской победы, он получил еще четыре Гран-при, драму приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран. Кроме того, лента вошла в лонг-лист Премии Европейской киноакадемии и была представлена членам Голливудской ассоциации иностранной прессы, которая присуждает премию «Золотой глобус».

Украинская премьера «Атлантиды» состоится 26 сентября в рамках международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля. В широкий украинский прокат фильм выйдет 5 ноября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что кинопремия «Оскар» ввела новые гендерные и расовые правила отбора фильмов, что вызвало бурную реакцию среди представителей отрасли.

27

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter