«Это моя огромная ошибка»: Влад Яма признался, почему боялся жениться

Известный танцор и хореограф Влад Яма, отметивший недавно шестую годовщину свадьбы, признался, что много лет не мог расстаться со статусом холостяка. С предложением руки и сердца он тянул почти восемь лет.

С Лилией Влад познакомился в 2006 году в одном из ночных клубов. Но поженились они только 21 сентября 2014 года. На вопрос: «Почему столько лет он оттягивал свадьбу?», Влад Яма честно признался: «Потому что дурак».

«Это моя огромная ошибка. Мне казалось, что у мачо, как меня называли в газетах и журналах, не может быть жены. А девушка — это нормально. Мне казалось, что когда у меня появится жена, то я сразу постарею и перестану быть достаточно интересным для женской аудитории. Но я очень ошибался», — признался Влад в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Затем у Влада Ямы возникла другая причина, почему нет смысла регистрировать отношения.

«Я для себя решил, что это мой человек, поэтому мы точно будем вместе. Возможно, нам не стоит жениться», — размышлял Яма.

И только спустя почти восемь лет, он понял, что пора сделать ответственный шаг.

«Вскоре я уже для себя понял, что мы 100% поженимся. Но даже после этого я еще пару лет тянул. На Новый год, когда на часах было 12:12, я встал на колено и сделал предложение. А Лиля в тот момент жевала „Дрогобычскую“ колбасу», — поделился Влад Яма в рубрике «Кава з перцем».

Лиля выдержала интригу, сделала паузу и сказала, что подумает, а через пару минут ответила согласием.

Спустя год она подарила мужу сына Леона. Влад Яма не скрывает, что они с женой мечтают о дочке.

«Будет, как будет, но хочется девочку. Я очень боюсь этого момента, однако все равно хочу. Но Лиля, пожалуй, мечтает об этом больше меня», — рассказал Влад.

В недавнем интервью «ФАКТАМ» Влад Яма рассказал о семейной жизни, ссорах с женой и воспитании сына.

Напомним, Влад Яма является судьей шоу «Танці з зірками».

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