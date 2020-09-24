28.14 / 28.32 32.66 / 33.07
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Это моя огромная ошибка»: Влад Яма признался, почему боялся жениться

16:31 24 сентября 2020
Влад Яма с женой Лилией

Известный танцор и хореограф Влад Яма, отметивший недавно шестую годовщину свадьбы, признался, что много лет не мог расстаться со статусом холостяка. С предложением руки и сердца он тянул почти восемь лет.

С Лилией Влад познакомился в 2006 году в одном из ночных клубов. Но поженились они только 21 сентября 2014 года. На вопрос: «Почему столько лет он оттягивал свадьбу?», Влад Яма честно признался: «Потому что дурак».

«Это моя огромная ошибка. Мне казалось, что у мачо, как меня называли в газетах и журналах, не может быть жены. А девушка — это нормально. Мне казалось, что когда у меня появится жена, то я сразу постарею и перестану быть достаточно интересным для женской аудитории. Но я очень ошибался», — признался Влад в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Затем у Влада Ямы возникла другая причина, почему нет смысла регистрировать отношения.

«Я для себя решил, что это мой человек, поэтому мы точно будем вместе. Возможно, нам не стоит жениться», — размышлял Яма.

И только спустя почти восемь лет, он понял, что пора сделать ответственный шаг.

«Вскоре я уже для себя понял, что мы 100% поженимся. Но даже после этого я еще пару лет тянул. На Новый год, когда на часах было 12:12, я встал на колено и сделал предложение. А Лиля в тот момент жевала „Дрогобычскую“ колбасу», — поделился Влад Яма в рубрике «Кава з перцем».

Лиля выдержала интригу, сделала паузу и сказала, что подумает, а через пару минут ответила согласием.

Спустя год она подарила мужу сына Леона. Влад Яма не скрывает, что они с женой мечтают о дочке.

«Будет, как будет, но хочется девочку. Я очень боюсь этого момента, однако все равно хочу. Но Лиля, пожалуй, мечтает об этом больше меня», — рассказал Влад.

В недавнем интервью «ФАКТАМ» Влад Яма рассказал о семейной жизни, ссорах с женой и воспитании сына.

Напомним, Влад Яма является судьей шоу «Танці з зірками».

130

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Юрий Столяр

Умер после пластики носа: в Харькове скандал из-за смерти 24-летнего парня

Алексей Навальный

В России из-за "повара Путина" арестовали квартиру Навального

Андрей Данилко

Андрей Данилко скандально высказался о Революции Достоинства

девочка плачет

Во Львове организатора детских лагерей обвиняют в изнасиловании 11 девочек

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер