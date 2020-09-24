«Стараемся находить разные варианты»: Илона Гвоздева рассказала о сексе во время беременности

Известная танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, покинувшая проект «Танці з зірками», в котором принимала участие с Дмитрием Танковичем, дала откровенное интервью на пикантную тему.

В проекте «На крыльях» на Youtube-канале Алины Харченко Гвоздева рассказала о семейной жизни, бизнесе мужа и сексе во время беременности.

«Во втором моем интересном положении у меня нет такого бурного желания каждый день, но, как говорится, долг никто не отменял, поэтому стараемся находить разные варианты. Я ищу разные пути разрешения всех этих интимных ситуаций. Мужу нравится, что в нашей сексуальной жизни появилось больше разнообразия. Ушла классика, пришли какие-то новые методы», — смеясь и немного смущаясь ответила Илона Гвоздева.

Также она впервые рассказала о бизнесе мужа — у него своя кейтеринговая компания, а еще он разводит редкие виды рыбок.

«Это не просто обычный кейтеринг. Он кормит больницы, детские садики. Это специфическое диетическое питание, то, чем большинство таких компаний заморачиваться не хотят. Еще он у меня рыбак. Это и хобби и работа, потому что у нас дома завелись три аквариума каких-то суперэкзотических рыб, они называются дискусы и очень дорого стоят. Он занимается их разведением у нас в Украине», — поделилась Илона.

Напомним, Гвоздева ждет мальчика. Он должен появиться на свет уже в ближайшее время. Илона с мужем заранее придумали имя для малыша.

На последнем сроке беременности Илона рискнула принять участие в «Танцях з зірками» и откровенно рассказала, как активности отразились на ее самочувствии.

Также «ФАКТЫ» сообщали о том, что певица Светлана Тарабарова 23 сентября родила дочку.

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