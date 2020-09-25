Певица Деми Ловато расторгла помолвку, походив в невестах два месяца (фото)

Едва не скончавшаяся от передозировки наркотиков в 2018 году американская певица и актриса Деми Ловато расторгла свою помолвку с актером Максом Эрихом. Фото счастливой обручившейся пары появились в соцсетях 22 июля. На тот момент они были знакомы около четырех месяцев.

«Я знала, что полюбила тебя в тот момент, когда встретила. Я никогда в жизни не чувствовала себя настолько безусловно любимой (кроме родителей) со всеми недостатками и прочим. Ты никогда не заставляешь меня быть кем-то другим, кроме меня самой. И ты заставляешь меня хотеть быть лучшей версией самой себя», — трогательно обратилась тогда Деми к жениху, известному по телесериалу «Молодые и дерзкие».

Однако в невестах 28-летняя Ловато походила всего лишь два месяца. Причины разрыва отношений официально не сообщаются. Ловато и Эрих лишь отметили, что это было «трудным решением». Однако, как пишет издание People, инсайдер рассказал, что Деми и Макс, которые вместе провели карантин, все это время «жили в пузыре — при отсутствии стрессов, им было просто весело». Проблемы и конфликты начались по окончании карантина, когда оба вернулись каждый к своей работе.

До Эриха Ловато встречалась со старшим братом певицы Майли Сайрус — гитаристом Трейсом Сайрусом, с певцом Джо Джонасом (который теперь женат на звезде «Игры престолов» Софи Тернер), а также со звездой сериала «От заката до рассвета» Уилмером Вальдеррамой.

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