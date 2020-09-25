Из кинотеатра — в родзал: Светлана Тарабарова рассказала о стремительных родах (фото, видео)

Популярная певица Светлана Тарабарова, которая 23 сентября вечером во второй раз стала мамой, рассказала о стремительных родах. В клинику артистка отправилась прямо из кинотеатра.

Как передает Telegram-канал «Особливе з Соломією», Светлана с мужем Алексеем Бондарем досмотрели фильм и сразу же отправились в роддом. Роды были стремительными. И уже через три часа малышка появилась на свет.

Светлана призналась, что дочка очень похожа на папу, является его копией. Как назовут дочку, Светлана обещала сообщить позже.

Новорожденной дочке она посвятила трогательную песню «Сонечко».

Напомним, певица Alyosha недавно также стала мамой дочки. Это третий ребенок в семье Алены (настоящее имя) и Тараса Тополи.

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