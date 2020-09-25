Селена Гомес впервые показала огромный шрам, оставшийся у нее после операции (фото)

Американская актриса и певица Селена Гомес впервые решилась показать огромный шрам, оставшийся у нее после операции. Она опубликовала в Instagram свой снимок в голубом слитном купальнике, где на ее внутреннем бедре заметно последствие хирургического вмешательства.

«После трансплантации почки мне, помню, поначалу было сложно показывать мой шрам. Я не хотела, чтобы его было видно на фотографиях, носила одежду, скрывающую его», — написала 28-летняя Селена.

Теперь она уверена в себе и гордится тем, через что ей пришлось пройти.

Фанаты в комментариях уверили ее, что она прекрасно выглядит и ничуть не стала менее сексуальной. Фото набрало около 11 миллионов лайков.

В 2015 году Гомес публично сообщила, что у нее диагностировали волчанку. В августе 2016 года Гомес была вынуждена прервать свой концертный тур по миру из-за обострения болезни. В разгаре турне она столкнулась с побочными эффектами болезни — паническими атаками и депрессией, после чего ей пришлось пройти курс лечения в реабилитационном центре. В 2017 году она перенесла трансплантацию почки. И еще одну операцию в связи с возникшими осложнениями: во время пересадки у Гомес разорвалась артерия, вследствие чего была проведена неотложная операция по созданию новой артерии с использованием вены из ее ноги.

Через год ей пришлось лечь в психиатрическую больницу в связи с депрессией.

Ранее Гомес показывала шрам, оставшийся у нее после трансплантации почки на животе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что похудевшая Селена Гомес засветилась в бикини на Гавайях.

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