10-летний сын Михаила Ефремова заболел коронавирусом

Младший сын осужденного на восемь лет тюрьмы Михаила Ефремова 10-летний Борис заболел коронавирусом. Мальчик подхватил COVID-19 в школе, что подтвердил тест ПЦР. Жена Ефремова Софья Кругликова и старшие дочки также сдали анализы. Их результаты оказались отрицательными. Семейство изолировалось на даче в Подмосковье.

«У младшего Бори, действительно, подтвердился ковид. Чувствует он себя при этом хорошо, болезнь протекает почти бессимптомно, температуры нет. Принес из школы, где заболел кто-то из одноклассников. Все ученики сделали тесты, у Бори оказался положительный», — рассказал изданию «СтарХит» друг семьи актера, ветеран МУРа Алексей Лобарев.

Напомним, Михаил Ефремов во время заседаний просил суд учесть то, что его младшие дети не отличаются крепким здоровьем, они страдают от аллергии, астмы. Поэтому большую часть времени Софья проводит с тремя детьми на даче, на свежем воздухе.

Михаил Ефремов находится в московском СИЗО «Водник». Он прекратил сотрудничество со скандальным Эльманом Пашаевым, которого лишили статуса адвоката, и нанял троих новых защитников. Один из них — Петр Хархорин, которого считают одним из лучших специалистов в России по делам о ДТП. Адвокаты подали апелляционную жалобу и просят изменить приговор, назначить наказание не связанное с лишением свободы.

Тем временем, вскрылась интересная деталь по поводу погибшего в ДТП с Ефремовым водителе Сергее Захарове. Оказывается, его «официальная» вдова врала под присягой о том, что они живут дружной семьей. В мае Маргарита Захарова подала на развод, а не жили они вместе с 1994 года.

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