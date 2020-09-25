«Меня в Украину пропустили, а музыкантов — нет»: как прошел концерт Малинина в Одессе

Поздно вечером в четверг, 24 сентября, у здания Одесского театра музкомедии было оживленно — изнутри выходили многочисленные зрители. Все — в отличном настроении: свершилось действо, которого с нетерпением ожидали, как минимум, последние полгода. В Одессе прошел сольный концерт известного певца Александра Малинина, чье творчество покорило сердца миллионов.

Выступление должно было состояться еще 26 марта, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Концерт несколько раз переносили. Судя по всему, организаторам как-то удалось договориться и преодолеть «коронавирусный» пограничный барьер. Хотя и не в полной мере…

«Меня в Украину впустили (Малинин — народный артист Украины. — Авт.), а вот моих музыкантов через госграницу не пропустили. Пояснили, что из-за пандемии пропускают только деятелей культуры, а музыканты… Наверное, они не имеют отношения к сфере культуры.. — прокомментировал со сцены Александр Малинин и продолжил: — Я несказанно рад видеть вас, живую публику! Это мое первое публичное выступление за истекшие полгода, начиная с марта, с момента введения жестких карантинных мер. Первым местом гастролей Одесса выбрана не случайно: я влюблен в этот город, считаю его лучшим в мире!»

Он не скрывал, что с марта «буквально не находил себе места», не знал, чем заняться, на чем сосредоточиться. Занялся, в частности, анализом своей 32-летней творческой деятельности, пересмотрел все 32 выпущенных сольных альбома (диска). В их числе несколько на украинском языке: «Червона калина» и «Чарiвна скрипка».

Однако ничто не может заменить непосредственного общения со зрителем.

Певец выступал под аккомпанемент музыкальной группы, с которой ранее не работал, а также под соло своей же гитары. Он «разбил» концерт на три безантрактных мини-отделения, в каждом из которых исполнял различные произведения на русском и украинском языках.

Малинин уже многие годы верен своему сценическому образу и репертуару. Песни он выбирает сам, отдавая предпочтение стихам с глубокой внутренней энергетикой, произведениям поэтов-классиков. Тем приятнее было услышать со сцены его комментарий о творческом сотрудничестве с ведущими деятелями украинской культуры.

«Очень давно дружу с известным поэтом-песенником Юрием Рыбчинским. Искренне радовался, когда недавно его деятельность отметили высшей наградой — присвоили звание Героя Украины. Хотя, как по мне, это нужно было делать еще десятилетие назад, как минимум. Ведь известно, подтверждением тому — официальная статистика, что более 50 процентов самых популярных украинских песен написаны именно на стихи Рыбчинского», — сказал артист.

Следом он исполнил «Чарiвну скрипку» и «Берега» на стихи Рыбчинского.

Не обошлось и без сюрприза. Помимо полюбившихся в исполнении Малинина «Несе Галя воду» и «Черемшини», прозвучала «Червона рута».

Певец подчеркнул, что считает эти и другие популярные песни украинской классикой и сожалеет, что нынче их мало кто исполняет.

«Эту песню я исполняю вообще впервые со сцены», — заметил Малинин.

Выступление сопровождалось бурными овациями зрителей. Многие выкрикивали: «Браво!» и просьбу исполнить «Поручик Голицин», но артист отказался.

«Поручик Голицин» — нельзя. Как нельзя нынче без маски, так нельзя и «Голицина», — заявил он.

Разоткровенничавшись, исполнитель заметил, что ему уже 62 года, но стремится выглядеть не более, чем на 45.

«Пока это удается. Во многом благодаря счастливой семейной жизни: 21 сентября мы с Эммой отметили 30-летие нашего венчания», — рассказал он поклонникам.

В целях соблюдения санитарных норм концерт «разделили» на два выступления (одно началось в 19:00, второе — в 21:00), чтобы зрителей, которых в зал допускали исключительно после замера температуры и в медицинских масках, разместить через сиденье друг от друга.

После первого выступления зрителей выпускали из театра через запасной, пожарный выход, чтобы они не пересекались с теми, кто пришел на 21:00.

Концерты Александра Малинина запланированы также на ноябрь в Киеве, Кременчуге, Житомире, Днепре, Виннице.

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