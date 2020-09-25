«Надо наводить порядок в Украине»: Павел Зибров стал героем комикса (видео)

Народный артист Украины Павел Зибров, жена которого Марина переболела коронавирусом, стал героем комикса. Он воплотил главного героя в анимационном блокбастере «КиберКрай». Об этом популярный певец сообщил на своей странице в Instagram.

Герой Павла Николаевича оставил шоу-бизнес, чтобы навести порядок в стране и спасти ее от злых роботов.

«Ну что друзья, теперь я не только в реальном мире, но и в анимированном! Перед вами детектив в украинском комикс-блокбастере „КиберКрай“. Мой герой отошел от сцены и гастролей и теперь ему надо наводить порядок в Украине, поскольку роботы заполонили все сферы деятельности и даже музыку! Я активно поддерживаю молодежь и интересные проекты, поэтому, когда увидел книжки-комиксы, которые ребята принесли, очень заинтересовался и согласился на их предложение», — сообщил Павел Зибров.

Он также добавил, что его хиты «Хрещатик» и «Мертві бджоли не гудуть» стали саундтреками к проекту, а новую аранжировку сделал композитор, участник группы KAZKA Никита Будаш.

«Вместе с компанией Good Morning Films и продюсером Андреем Корниенко проект участвует в питчинге, как первый украинский киберпанк анимационный фильм!» — рассказал Павел Николаевич.

Ранее Павел Зибров представил клип на песню «Вуса», в которой назвал Олега Винника не конкурентом.

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