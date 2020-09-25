28.16 / 28.35 32.65 / 33.07
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Звезда «Форсажа» Вин Дизель выпустил свою первую песню (видео)

14:01 25 сентября 2020
Вин Дизель

Знаменитый американский актер Вин Дизель, звезда фильмов «Форсаж», «Три икса», «Стражи Галактики», порадовал поклонников музыкальными талантами. Он выпустил свою первую «Feel Like I Do».

Музыку написал один из самых востребованных в мире современных диджеев — норвежец Kygo. Вин Дизель, которого поклонники привыкли видеть в образе суровых мачо, исполнил легкий танцевальный трек. В нем актер поет о своем хорошем настроении и восприятии мира.

«Так долго я обещал выпустить музыку… Я вдохновился вами и покинул зону комфорта. Спасибо, что верите в меня. Как и всегда, надеюсь, что заставлю вас гордиться», — написал Вин Дизель в Instagram, представляя дебютную работу.

Напомним, певец Павел Зибров впервые стал героем комикса. Он сыграл героя-спасителя Украины.

51

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Михаил Ефремов

Вскрылась неожиданная подробность о погибшем в ДТП с Ефремовым водителе

дженнифер притцкер

Спонсировавший Трампа миллиардер-трансгендер разочаровался в нем и придумал месть

Ветер

Дожди и штормовой ветер: где испортится погода на выходных

Чайник

«Чайник», найденный при уборке в гараже, продан на аукционе за полмиллиона долларов (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер