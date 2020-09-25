Звезда «Форсажа» Вин Дизель выпустил свою первую песню (видео)
Знаменитый американский актер Вин Дизель, звезда фильмов «Форсаж», «Три икса», «Стражи Галактики», порадовал поклонников музыкальными талантами. Он выпустил свою первую «Feel Like I Do».
Музыку написал один из самых востребованных в мире современных диджеев — норвежец Kygo. Вин Дизель, которого поклонники привыкли видеть в образе суровых мачо, исполнил легкий танцевальный трек. В нем актер поет о своем хорошем настроении и восприятии мира.
«Так долго я обещал выпустить музыку… Я вдохновился вами и покинул зону комфорта. Спасибо, что верите в меня. Как и всегда, надеюсь, что заставлю вас гордиться», — написал Вин Дизель в Instagram, представляя дебютную работу.
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