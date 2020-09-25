«Авангард», «Клаустрофобия» и другие премьеры: что смотреть в кино с 1 октября (видео)

В четверг, 1 октября, в украинский прокат выходят шесть новых фильмов, тогда как 24 сентября их вышло сразу восемь. Для семейного просмотра с 1 октября предлагается европейский мультфильм «Семейка Бигфутов». Поклонники Джеки Чана смогут увидеть знаменитого актера в триллере «Авангард». Любителей фантастики ждет австралийская картина «2067». «Лос Бандо» — редкий представитель норвежского кинематографа в нашем прокате — ориентирован на молодежную аудиторию. Для тех, ому нравятся ужастики, прокатчики приготовили сразу две новинки — «Проклятие Роуз» и «Клаустрофобы: Новый уровень».

«Семейка Бигфутов»

(6+, Бельгия-Франция, Charades, анимационный фильм для семейного просмотра)

«Семейка Бигфутов» является продолжением ставшего популярным в 2017 году мультика «Сын Бигфута» (также известен под названием «Стань легендой! Бигфут Младший»). Сборы в мировом прокате тогда превысили 47 миллионов долларов при бюджете 20 миллионов долларов. Вторая часть стартовала в Бельгии и Франции 5 августа и успела собрать 2,8 миллиона долларов, что для коронавирусного времени совсем неплохо. В сиквеле действие разворачивается на Аляске, куда отравляется глава семейки Бигфутов, чтобы защитить северную природу от крупной нефтяной компании. Когда отец бесследно исчезает, на его поиски бросаются остальные члены семьи, да еще и их друзья-животные. Сняли мультфильм режиссеры Жереми Дегрусон и Бен Стассен, работавшие также над первой частью.

«2067»

(12+, Австралия, Arcadia, фантастика)

Фильм затрагивает весьма волнующие и острые проблемы — экология и новые болезни, угрожающие человечеству. При этом снята картина в жанре фантастического триллера, что добавляет ей зрелищности. Добавьте сюда еще и перемещения во времени… Глобальные изменения климата на Земле остановить не удалось. В результате в недалеком будущем человечество вынуждено перейти на искусственный кислород, потому что естественные его запасы иссякли. Однако дышащие таким кислородом внезапно начинают заражаться опасной неизвестной болезнью. Остановить этот фатальный процесс можно только единственным способом — вернуться в прошлое и исправить там допущенные ошибки! Эта миссия поручается обычному рабочему подземки.

Снял картину режиссер Сет Ларни. Это его дебют в большом кино. До этого австралиец работал на телевидении. Главные роли исполнили Коди Смит-Макфи («Темный феникс», «Планета обезьян») и Райан Квантен (сериал «Настоящая кровь»).

«Авангард»

(12+, Китай, GSC Movies, шпионский триллер)

Бухгалтер, знающий некие важные секретные сведения, становится мишенью в охоте, которую устраивает на него могущественный преступный синдикат. Его единственный шанс на спасение — тайная организация «Авангард», работающая в сфере безопасности. Главную роль в фильме сыграл легендарный Джеки Чан, который уже несколько лет подряд ходит в список самых высокооплачиваемых актеров в мире по версии американского журнала Forbes.

Снял картину режиссер Стэнли Тун, известный по приключенческой ленте «Доспехи бога: В поисках сокровищ». Так что Тун и Чан хорошо знают друг друга. Съемки проходили в Дубае и Тайване. Во время выполнения одного из трюков Джеки едва не утонул. «Авангард» должен был выйти в прокат в конце января, но помешала пандемия коронавируса.

«Лос Бандо»

(6+, Норвегия-Швеция, Filmbin, приключения)

Фильм относится к популярному на Западе жанру «роуд-муви». Все действие картины происходит в путешествии, которое предпринимают главные герои. В данном случае речь идет о группе юных музыкантов, которым предстоит пересечь Норвегию, чтобы принять участие в национальном рок-конкурсе. Против этой затеи выступают их родители. Так что ребята едут тайно вопреки воле пап и мам. А это добавляет трудностей и толкает на определенные нарушения закона. Поэтому на хвост рок-группе садится полиция…

Снял картину режиссер Кристиан Ло. Это его первый фильм, купленный для проката за пределами Норвегии. Главные роли исполнили дебютанты Таге Йохансен Хогнесс, Якоб Дируд, Йонас Хофф Офтебро.

<h2> «Клаустрофобы: Новый уровень»</h2> <p style="text-align: center;"> <em><strong>(оригинальное название фильма Follow Me, в интернете известен как «Клаустрофобы: Квест в Москве») (18+, США, Vertical Entertainment, ужасы)</strong></em></p> <p> Звезда соцсетей отправляется с друзьями в Москву, чтобы снять новый материал для своего популярного влога. Он хочет добиться значительного увеличения аудитории и для этого предлагает зрителям погрузиться в таинственный мир, полный смертельной опасности. И вот наступает момент, когда грань между реальностью и съемками стирается. Героям приходится выживать по-настоящему…</p> <p> Фильм является продолжением ужастика «Клаустрофобия», вышедшего в 2017 году. Обе картины снял Уилл Верник. Главную роль исполнила американская актриса Холланд Роден, известная по сериалам «Волчонок» и «Анатомия страсти». В США фильм в прокат не попал — его сразу продали стриминговым компаниям и выпустили на DVD. В Западной Европе он успел собрать 1,7 миллиона долларов.</p> <div align="center" class="media_embed" style="padding-bottom: 56.00%"> <iframe allow="accelerometer;" frameborder="0;" height="315;" iframe="" src="https://www.youtube.com/embed/GpFciCo_nMM" width="560;">

«Проклятие Роуз»

(оригинальное название фильма The Dawn, в интернете известен как «Рассвет») (18+, США, Jaguar Cinema, ужасы)

Действие фильма происходит в США после окончания Первой мировой войны. Глава семейства в приступе помешательства убил всех ее членов кроме своей дочери. Девочку отдают в монастырь. Спустя некоторое время ее начинают преследовать демоны. Она вдруг понимает, что эти же темные силы свели с ума ее отца… Снял фильм Брэндон Слэгл, режиссер, специализирующийся на мистике и фильмах ужасов. Главную роль исполнила актриса Деванни Пинн («Гибрид»).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильме, который представит Украину на «Оскаре».