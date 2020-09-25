Стала известна причина трагической смерти дочери Владимира Конкина

Стала известна причина смерти младшей дочери Владимира Конкина, которая при загадочных обстоятельствах утонула в бассейне московского фитнес-клуба.

Ранее сообщалось, что Софии стало плохо в бассейне, медики пытались ее реанимировать, но спасти дочь актера не удалось. София скончалась в Боткинской больнице, куда была доставлена на реанимобиле. По предварительной версии, у нее отказали почки. Также была версия о том, что у Софии остановилось сердце.

Позже управляющая фитнес-клуба, в котором погибла София, Анна рассказала, что девушка пришла в нетрезвом состоянии, от нее якобы пахло алкоголем. А в сумке погибшей обнаружили пробку от бутылки.

Всю ночь в фитнес-центре и дома у владельцев шёл обыск. Было проведено вскрытие погибшей. Официальной причиной смерти названо утопление. Травм на теле Софии Конкиной не обнаружено. Наличие алкоголя в крови покажет экспертиза, которая будет сделана в ближайшее время.

Родные Софии не верят в несчастный случай. Женщина занималась плаванием профессионально, хроническими заболеваниями не страдала, а бассейн всего 1,6 метра глубиной.

Близкие семьи говорят, что 69-летний Владимир Конкин находится в тяжелом состоянии, не в силах поверить в смерть любимой дочери. Десять лет назад актер похоронил жену Аллу, сгоревшую от рака, с которой прожил 40 лет.

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