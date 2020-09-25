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Джонни Депп, Стинг и Алина Байкова: кто еще блистал на Монте-Карло-Гала (фото)

16:07 25 сентября 2020
Джонни Депп

В четверг, 24 сентября, в Монте-Карло состоялся первый после начала пандемии COVID-19 светский гала-прием. Монте-Карло-Гала — ежегодное мероприятие с участием множества знаменитостей, которое проводится в благотворительных целях. В этот раз собранные средства будут направлены международной организации «Планетарное здоровье» (Planetary Health), основанной в 2015 году благотворительным Фондом Рокфеллера.

Хозяевами гала-приема стали князь Монако Альбер II и его очаровательная супруга княгиня Шарлен, которая выбрала для приема роскошное серебристое платье от Дженни Пэкхэм. Дополнением к поистине королевскому наряду стало оригинальное бриллиантовое колье от Repossi.

Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен

Одним из почетных гостей стал знаменитый голливудский актер Джонни Депп. Похоже, судебный процесс, проходивший в Лондоне летом, в ходе которого он вел борьбу за восстановление своей репутации с британской газетой The Sun, обвинявшей Деппа в избиении его уже бывшей жены Эмбер Херд, произвел впечатление. И Джонни после довольно длительного перерыва, вызванного скандальным разводом, снова вхож в высшее общество.

Джонни Депп

Побывал на приеме в Монте-Карло и культовый британский музыкант Стинг. Ему 2 октября исполняется 69 лет. Стинг является ярым защитником тропических лесов в Бразилии и вместе с женой основал специальный фонд. За активное участие в деле спасения уникальной фауны Южной Америки именем певца назвали один из подвидов лягушки — бразильской древесницы. Говорят, Стинг гордится этим больше, чем всеми завоеванными музыкальными наградами, а у него только «Грэмми» 17 штук! Музыкант нарушил дресс-код — явился в черных джинсах с «молниями» на коленях и в кроссовках. Ворот рубашки был расстегнут, ни малейшего намека на галстук. Более-менее соответствовал только верх — черный пиджак.

Стинг

Голливудская звезда Кейт Бекинсэйл появилась на красной дорожке в расшитом золотом белом вечернем платье от ливанского дизайнера Джорджа Чакры. Наряд был дополнен необходимым сегодня аксессуаром — стильной защитной маской.

Кейт Бекинсэйл

Топ-модель Алина Байкова на протяжении последних трех лет является постоянной гостьей на Монте-Карло-Гала. В этот раз украинская красавица, отпраздновавшая 6 сентября свое 31-летие, выбрала для приема эффектный белый костюм, состоящий из короткой юбки и жакета.

Алина Байкова

Самым смелым нарядом вечера в Монте-Карло западная пресса назвала платье-тунику, в котором появилась топ-модель Марианна Фонсека. 30-летняя бразильянка во всей красе продемонстрировала свои стройные ножки.

Марианна Фонсека

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Фото Getty Images

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