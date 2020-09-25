«Ангел» Victoria’s Secret объявила о помолвке и показала кольцо стоимостью 250 тысяч долларов (фото)
Известная американская модель Жасмин Тук объявила о своей помолвке с Хуаном Давидом Борреро. И поделилась фотографиями с этого события в Instagram. В том числе модель показала сделанное на заказ кольцо с огромным бриллиантом стоимостью 250 тысяч долларов.
Роман Жасмин и Хуана, который работает в компании Snapchat, длится уже четыре года.
29-летняя Жасмин, один из «ангелов» Victoria’s Secret, начала карьеру модели в 15 лет. В 2016 году она удостоилась чести выйти на подиум в эксклюзивном бюстгальтере Fantasy Bra стоимостью три миллиона долларов для дефиле Victoria's Secret.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что модель Victoria's Secret ждет первенца, хотя врачи сказали, что она никогда не сможет зачать ребенка.147
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