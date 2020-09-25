«Ангел» Victoria’s Secret объявила о помолвке и показала кольцо стоимостью 250 тысяч долларов (фото)

Известная американская модель Жасмин Тук объявила о своей помолвке с Хуаном Давидом Борреро. И поделилась фотографиями с этого события в Instagram. В том числе модель показала сделанное на заказ кольцо с огромным бриллиантом стоимостью 250 тысяч долларов.

Роман Жасмин и Хуана, который работает в компании Snapchat, длится уже четыре года.

29-летняя Жасмин, один из «ангелов» Victoria’s Secret, начала карьеру модели в 15 лет. В 2016 году она удостоилась чести выйти на подиум в эксклюзивном бюстгальтере Fantasy Bra стоимостью три миллиона долларов для дефиле Victoria's Secret.

Жасмин в бюстгальтере стоимостью три миллиона долларов

Ранее «ФАКТЫ» писали, что модель Victoria's Secret ждет первенца, хотя врачи сказали, что она никогда не сможет зачать ребенка.

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