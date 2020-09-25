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Шоу-бизнес

«Я состою из боли»: Олег Винник откровенно рассказал об обратной стороне популярности

16:46 25 сентября 2020
Олег Винник

Популярный певец Олег Винник, огорчивший фанатов важным сообщением, находится в гастрольном туре по городам Украины. Артист признается, что сейчас у него очень плотный график, порой он даже не успевает поспать. Иногда, проснувшись утром, он не понимает, в каком городе находится.

Приехав на выступление в Одессу, он видел море только из окна своего номера.

«У меня нет настолько сейчас времени и понимания, где я нахожусь. Как говорится, я состою из боли на сегодняшний день», — признался Олег Винник в программе «Зірковий шлях» и добавил, что очень хотел бы искупаться в еще теплом море, отведать местные деликатесы.

«Нам дали территорию закрытую, где не было людей. У меня на 4 этаже номер, я смотрю — прозрачная такая вода. И люди прыгают и купаются, кто-то лежит прямо на волнах и их море качает… Но мне нельзя искупаться. Я хочу, просто как ребенок. До слез порой бывает. Но что делать, такова жизнь. Сам, как говорится, виноват…

Я ем здесь то, что нужно: барабулька и сильно люблю тюлечку «по-одесски» с томатной пастой и черным хлебушком, с огурчиком. Ну и «запотевшая» тоже может быть немного для кровообращения. Потому что «танцору диско» надо кровообращение", — рассказал певец в интервью каналу «Украина».

Напомним, помимо концертов Олег Винник является участником шоу «Танці з зірками». Преданные «волчицы» активно голосуют за него, однако не упускают погрешностей. В частности они заметили, что Олег не попал в фонограмму во время выступления в минувшем эфире.

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