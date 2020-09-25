Оля Цибульская поменяла имидж и теперь выглядит так (фото)

Популярная певица и телеведущая Оля Цибульская, показавшая ранее, как выглядела 30 лет назад, удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Артистка, которую всегда привыкли видеть с длинными волосами, сначала решилась на стрижку каре. А потом пошла на более радикальный шаг. На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на которых позирует с короткой стрижкой.

«Вы вчера проголосовали против короткой стрижки. А я сделала. Когда так сильно хочется — страшно себе отказывать. Кайфую от результата», — написала Оля и поинтересовалась у подписчиков, как им новый образ.

Поклонники в большинстве сошлись на том, что новый образ очень идет Оле.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что певица Наталья Могливская сменила имидж и стала платиновой блондинкой.

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